Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi

Ligin 16’ncı haftasında KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Ozanköy ve Yükseliş Hentbol İhtisas rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün (22 Ocak 2022) oynanan 16’ncı hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 16’ncı haftasında KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Ozanköy ve Yükseliş Hentbol İhtisas rakiplerini mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 16’ncı hafta maçlarında alınan sonular ve oluşan puan durumu şöyle:

KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Düzova S.K. (9-7)

Karaoğlanoğlu S.K.- Miracle Değirmenlik S.K. (2-14)

Merit Alsancak Yeşilova S.K.- Mağusa Kültür Derneği (8-11)

Taşkınköy S.K.- Cihangir Av.At.Birliği (6-10)

GazimağusaDarts Birliği- Ozanköy S.K (9-7)

Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.-MesaryaDarts Birliği (12-4)



EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Av.At.Birliği 16 15 1 0 186 70 46 116

2.Miracle Değirmenlik S.K. 16 15 0 1 190 66 45 124

3.Mağusa Kültür Derneği 16 10 3 3 158 98 33 60

4.Gazimağusa Darts Birliği 16 8 4 4 134 122 28 12

5.Karaoğlanoğlu S.K. 16 8 3 5 146 110 27 36

6.Ozanköy S.K. 16 8 1 7 120 136 25 -16

7.Yükseliş Hentbol İhtisas S.K. 16 7 2 7 125 131 23 -6

8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği 16 6 3 7 118 138 21 -20

9.Taşkınköy S.K. 16 4 3 9 122 134 15 -12

10.Düzova S.K. 16 2 1 13 95 161 7 -66

11.Mesarya Darts Birliği 16 1 1 14 69 187 4 -118

12.Merit Alsancak Yeşilova S.K. 16 1 0 15 73 183 3 -110

