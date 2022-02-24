banner762
YDÜ kayıpsız devam
YDÜ kayıpsız devam
2 0
Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
10 0
 
“Sağlığımız iki dudak arasında”
“Sağlığımız iki dudak arasında”
43 0
Bu ürüne dikkat!
Bu ürüne dikkat!
68 0
Vücut Hakkında İlk Defa Duyacağınız 28 Şaşırtıcı Bilgi
Vücut Hakkında İlk Defa Duyacağınız 28 Şaşırtıcı Bilgi
57 0
İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergide
İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergide
18 0
Mağusa’da insan sağlığı tehlikede
Mağusa’da insan sağlığı tehlikede
38 0
banner797

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi

banner476

Ligin 16’ncı haftasında KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Ozanköy ve Yükseliş Hentbol İhtisas rakiplerini mağlup etti

banner714
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün (22 Ocak 2022) oynanan 16’ncı hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin 16’ncı haftasında KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Ozanköy ve Yükseliş Hentbol İhtisas rakiplerini mağlup etti.     
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 16’ncı hafta maçlarında alınan sonular ve oluşan puan durumu şöyle:
KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Düzova S.K. (9-7)
Karaoğlanoğlu S.K.- Miracle Değirmenlik S.K. (2-14)
Merit Alsancak Yeşilova S.K.- Mağusa Kültür Derneği (8-11)
Taşkınköy S.K.- Cihangir Av.At.Birliği (6-10)
GazimağusaDarts Birliği- Ozanköy S.K (9-7)
Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.-MesaryaDarts Birliği (12-4)
 
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                          
TAKIMLAR                                                    O       G    B     M   A         Y          P       AV
1.Cihangir Av.At.Birliği                                16     15   1     0     186     70       46     116
2.Miracle Değirmenlik S.K.                        16     15   0     1     190     66       45     124
3.Mağusa Kültür Derneği                          16     10   3     3     158     98       33     60
4.Gazimağusa Darts Birliği                       16     8     4     4     134     122     28     12
5.Karaoğlanoğlu S.K.                                16     8     3     5     146     110     27     36
6.Ozanköy S.K.                                         16     8     1     7     120     136     25     -16
7.Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.                 16     7     2     7     125     131     23     -6
8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği              16     6     3     7     118     138     21     -20
9.Taşkınköy S.K.                                       16     4     3     9     122     134     15     -12
10.Düzova S.K.                                         16     2     1     13   95        161     7        -66
11.Mesarya Darts Birliği                           16     1     1     14   69        187     4        -118
12.Merit Alsancak Yeşilova S.K.              16     1     0     15   73        183     3        -110
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.