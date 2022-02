Filede erkeklerde Play Off Yarı Final ilk maçları oynandı

Voleybol Erkekler Ligi Play Off yarı final ilk maçları Çarşamba akşamı oynandı.

Erkeklerde Play Off Yarı Final ilk müsabakalarında Lefkoşa da oynanan Vakıflar -DAÜ karşılaşmasını 3-1 Vakıflar kazandı.

Mağusa da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında MağusaSpor Akademisi , KGM’yı 3-0 mağlup etti .

Rakipleri karşısında Yarı Final serisine 1-0 üstünlükle başlayan MSA ve Vakıflar seride durumu 2-0 a getirdi. MSA ve Vakıflar Yarı Final Serisinde 2. Karşılaşmaları da kazanmaları halinde adını lig finaline yazdıracak.

KGM ve DAÜ kazanması halinde Yarı Final Serisinde 3. karşılaşmalar oynanacak.

Play Off Yarı Final Serisinde kazanılmış 3 maça ulaşan takım Finale yükselecek. Bayanlarda Play Off Yarı Finalinde KGM-Vakıflar 1. Maçı bu akşam Erenköy’de oynanacak.