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Darts Süper Ligi’nde 11.hafta tamamlandı

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On takımın mücadele verdiği ligin on birinci haftasında Diamond Child, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Minareliköy ve Cihangir Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti

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Darts Süper Ligi’nde 11.hafta tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne 6 Mart 2023 Pazartesi oynanan on birinci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
On takımın mücadele verdiği ligin on birinci haftasında Diamond Child, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Minareliköy ve Cihangir Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti.
Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü-Vadili Darts Derneği mücadelesinin beraberlikle sonuçlandığı haftaya lider giren Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği deplasmanından üç puanla dönerek zirve yolculuğunu sürdürdü.          
Darts Süper Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: 
Diamond Child-LEGEND ( 9-7)
Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir Av.At.B. ( 5-11)
Gönyeli Av.At.K.- Vadili Darts Derneği (8-8)
Gönyeli Darts Birliği-Minareliköy S.K.( 5-11)
Cihangir S.K.- Mağusa Kültür Derneği (10-6)
 
DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                            
TAKIMLAR                          O      G      B       M      A       Y       P       AV
1.Minareliköy S.K.                11     11     0       0       127   49     33     78
2.Gönyeli Darts Birliği           11     9       0       2       122   54     27     68
3.LEGEND                             11     7       1       3       103   73     22     30
4.Cihangir Av.At.Birliği                  11     7       2       2       101   75     23     26
5.Diamond Child                   11     6       0       5       101   75     18     26
6.Cihangir S.K.                      11     4       1       6       79     97     13     -18
7.Gönyeli Av.At.K.                11     3       2       6       72     104   11     -32
8.Vadili Darts Derneği           11     1       4       6       66     110   7       -44
9.Güzelyurt Darts Birliği                 11     2       0       9       61     115   6       -54
10.Mağusa Kültür Derneği     11     0       0       11     48     128   0       -80
 
 
 
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