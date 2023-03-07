Darts Süper Ligi’nde 11.hafta tamamlandı

On takımın mücadele verdiği ligin on birinci haftasında Diamond Child, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Minareliköy ve Cihangir Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti



On takımın mücadele verdiği ligin on birinci haftasında Diamond Child, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Minareliköy ve Cihangir Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti.

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü-Vadili Darts Derneği mücadelesinin beraberlikle sonuçlandığı haftaya lider giren Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği deplasmanından üç puanla dönerek zirve yolculuğunu sürdürdü.

Darts Süper Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Diamond Child-LEGEND ( 9-7)

Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir Av.At.B. ( 5-11)

Gönyeli Av.At.K.- Vadili Darts Derneği (8-8)

Gönyeli Darts Birliği-Minareliköy S.K.( 5-11)

Cihangir S.K.- Mağusa Kültür Derneği (10-6)



DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy S.K. 11 11 0 0 127 49 33 78

2.Gönyeli Darts Birliği

3.LEGEND 11 7 1 3 103 73 22 30

4.Cihangir Av.At.Birliği 11 7 2 2 101 75 23 26

5.Diamond Child 11 6 0 5 101 75 18 26

6.Cihangir S.K. 11 4 1 6 79 97 13 -18

7.Gönyeli Av.At.K. 11 3 2 6 72 104 11 -32

8.Vadili Darts Derneği 11 1 4 6 66 110 7 -44

9.Güzelyurt Darts Birliği 11 2 0 9 61 115 6 -54

10.Mağusa Kültür Derneği 11 0 0 11 48 128 0 -80





Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne 6 Mart 2023 Pazartesi oynanan on birinci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.On takımın mücadele verdiği ligin on birinci haftasında Diamond Child, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Minareliköy ve Cihangir Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti.Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü-Vadili Darts Derneği mücadelesinin beraberlikle sonuçlandığı haftaya lider giren Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği deplasmanından üç puanla dönerek zirve yolculuğunu sürdürdü.Darts Süper Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:Diamond Child-LEGEND ( 9-7)Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir Av.At.B. ( 5-11)Gönyeli Av.At.K.- Vadili Darts Derneği (8-8)Gönyeli Darts Birliği-Minareliköy S.K.( 5-11)Cihangir S.K.- Mağusa Kültür Derneği (10-6)1.Minareliköy S.K. 11 11 0 0 127 49 33 782.Gönyeli Darts Birliği 11 9 0 2 122 54 27 683.LEGEND 11 7 1 3 103 73 22 304.Cihangir Av.At.Birliği 11 7 2 2 101 75 23 265.Diamond Child 11 6 0 5 101 75 18 266.Cihangir S.K. 11 4 1 6 79 97 13 -187.Gönyeli Av.At.K. 11 3 2 6 72 104 11 -328.Vadili Darts Derneği 11 1 4 6 66 110 7 -449.Güzelyurt Darts Birliği 11 2 0 9 61 115 6 -5410.Mağusa Kültür Derneği 11 0 0 11 48 128 0 -80