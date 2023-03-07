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Taekwondocular Şampiyon Melekler anısına kıracaklar

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Taekwondocular Şampiyon Melekler anısına kıracaklar
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Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu depremde hayatını kaybeden şampiyon meleklerimiz anısına kırış müsabakaları düzenleyecek.
10 Mart Cuma akşamı saat 16.00 da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde  yapılacak olan El ve Ayak Kırış Müsabakaları Şampiyon Melekler anısına yapılacak.
 Şampiyon Melekler arısanıa  Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen’inde kırış yapması bekleniyor.
Federasyondan yapılan açıklamada “Hiçbir zaman unutmayacağımız  şampiyon meleklerimizi  her zaman  saygı ve rahmet ile anacağız” denildi.
 
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