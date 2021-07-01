Yerel vaka sayısı patladı, her yerden vakalar çıkıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8298 olup, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 49 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 18 kişisi Lefkoşa, 19 kişisi Girne, 10 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Yenikent-1/ Balıkesir-2 / Taşkınköy-1/ Hamitköy-3/ Yenişehir-1/ K.kaymaklı-2/ Ortaköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Yeniceköy-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-3
Girne - Girne Merkez- 9 / Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Dikmen-3 / Kaşgar-1/ Yeşiltepe-1 / Doğanköy-1/ Çatalköy-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-1 / Serdarlı-3 / Akdoğan-3 / Çanakkale-1/ Karakol Bölgesi-1 / Geçitkale-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-1 / Zümrütköy-1
1 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8298
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 49
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.479.663
Toplam Vaka Sayısı: 8158
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7729
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 394
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 334
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5346
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 342
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 710
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2587
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 18.786
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