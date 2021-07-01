Değirmenlik'e sponsor desteği

Değirmenlik Spor Kulübü yönetim kurulu, kulübün ana sponsoru Miracle ile anlaşma imzalayarak kulübün ismini Miracle Değirmenlik Spor Kulübü olarak değiştirdi.

Değirmenlik Spor Kulübü başkanı Ahmet Erbay ve Miracle yönetim kurulu arasında imzalanan anlaşma sonucunda hedef de Süper Lige yükselmek olarak belirlendi.

Değirmenlik Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:Kulübümüz uzun görüşmeler sonucunda 5 yıl süreyle ana SPONSOR ve isim hakkı olarak MİRACLE ile anlaşma imzalamıştır. yönetim kurulu başkanım sn HAKAN TÖREHANA, değerli eşleri sn EBRU TÖREHANA, çalışkan kişiliği ile bizlere heycan katacak sn EZEL KAYNAKA ve bu güçlü birlikteliğin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan çok sevgili hocamız sn HÜSEYİN HACIÖMERE sonsuz teşekkürlermizi sunarız.fark yaratmak için yola çıkıyoruz.ülkemize, beldemize, büyük DEĞİRMENLİK camiasınahayırlı olsunMİRACLE DEĞİRMENLİK SPOR KULÜBÜ