Vaka sayısı yeniden 200 sınırında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.285 olup, 154' ü yerel 200 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 174 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 154 kişi ise yerel vakadır.

Yerek vakaların 72 kişisi Lefkoşa, 33 kişisi Girne, 29 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 12 kişisi İskele, 2 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

25 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.285

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45

Yerel Vaka Sayısı: 154

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 174

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.592.109

Toplam Vaka Sayısı: 34.201

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.865

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2202

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2136

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 136

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 323

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 358

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 450