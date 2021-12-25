banner762
banner753
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
7 0
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
51 0
 
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
95 0
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
280 0
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
63 0
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
9 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
573 0
banner661
banner726

Seyrüsefer harçları için yasa gücünde kararname yürürlükte

banner476

banner714
Seyrüsefer harçları için yasa gücünde kararname yürürlükte
banner721

 "Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde 31/12/2020 Tarihine Kadar Tahakkuk Eden Tüm Seyrüsefer Ruhsat Harcı ve Muayene Harcı Ödemelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname, “Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle halkın ödeme güçlüğü yaşadığından ve buna bağlı olarak devlet bütçesinde halk tarafından yapılamayan ödemelerden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde 31 Aralık 2020’ye kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsat harcı mükelleflerinden 25 Ocak 2022’ye kadar ödeme yapılması kaydıyla gecikme zammı alınmaması ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden muayene harcı mükelleflerinden 25 Ocak 2022’ye kadar ödeme yapılması kaydıyla normal muayene harcına ek olarak, normal muayene harcı ile gününde yaptırılmayan muayene harcı arasındaki farkın yarısının alınması” amacıyla hazırlandı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.