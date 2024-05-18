Pamuk şeker kadar hafif ve kabarık gezegen keşfedildi

Araştırmacılar,2023 yılında keşfi yapılan, Jüpiter'den daha büyük boyutta olan "WASP-193b" adlı gezegegen ile ilgili yeni bulgular elde etti. Yeni bilgilere göre ötegezegenin pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğu açıklandı



"WASP-193b" ötegezegeninin boyutuna göre oldukça düşük yoğunluğa sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, "pamuk şeker" kadar kabarık ve hafif yapıya sahip olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, ötegezegenin çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu için bu kadar düşük yoğunluğa sahip olduğunu tahmin ediyor.

Massachusetts

WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayırlara geçti.

Araştırmacılar, 2023'te ABD Havacılık ve Uzay Ajansının ( NASA ) tarafından keşfi duyurulan "WASP-193b" ötegezegeni hakkında yeni bulgular elde etti."WASP-193b" ötegezegeninin boyutuna göre oldukça düşük yoğunluğa sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, "pamuk şeker" kadar kabarık ve hafif yapıya sahip olduğunu belirledi.Araştırmacılar, ötegezegenin çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu için bu kadar düşük yoğunluğa sahip olduğunu tahmin ediyor.Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gökbilimci Khalid Barkaoui, "Gezegene süper kabarık diyoruz çünkü gezegen katı maddeler yerine çoğunlukla hafif gazlardan oluşuyor." dedi.WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayırlara geçti.