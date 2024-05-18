Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Mücadele Vakfı Başkanı Gülbahar ve vakıf yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar ve vakıf yönetimini kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde, Milli Mücadele Vakfı ve yürütülecek faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, Milli Mücadele Vakfı yönetimindeki değerli kişilerin bir çatı altında toplanması ve yeniden vakfın faaliyete geçmesinin ümit verici olduğunu ifade ederek, yürütülecek farklı çalışmaların milli mücadeleye ve milli davaya büyük katkı yapacağına inanç belirtti. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın bu yıl 50. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, artık geriye dönüşün olmayacağını, Türkiye’nin yeni milli siyasetlerine tam destek verdiğini söyledi. 60 yıldır Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlıkların sona ermesi için yeni bir yola girilmesi gerektiğini ve bu yeni yolda egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü için çalıştıklarını söyledi.

“Rumlar ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta adil ve sürdürülebilir bir çözüm için Kıbrıs’ın gerçeklerine bakılması gerektiğini vurguladı. Uluslararası birtakım baskılara rağmen milli siyaseti sürdürmeye devam edeceklerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu siyasete tam destek vermeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’in ortak zemin arayışının 5 aydır sürdüğünü ve ortak zeminin oluşmadığının görüldüğünü söyledi.

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar da, Cumhurbaşkanı Tatar’a vakıf yönetimini kabul ettiği için teşekkür ederek, vakfın 2001 yılında kurulduğunu bir süre faaliyetsiz kalan vakfın yeniden faaliyete geçtiğini söyledi. Vakfın amacının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklediği milli davaya destek verip milli şuuru yaymak olduğunu ifade eden Gülbahar, iki devletli politikanın devamı için destek verdiklerini kaydetti.

Gülbahar, “KKTC'nin varlığı ve Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile olan bağlarını hedef alan iç ve dış tehditlere, algı operasyonlarına ve çirkin saldırılara karşı önlemlerin alınmasını” da istedi. Milli şuurun ve tarih bilincinin de önemine vurgu yapan Gülbahar, bu doğrultuda da adımlar atılması gerektiğini belirterek, bu konuları içeren bir mektubu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

