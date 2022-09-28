FIFA 23’teki hata, oyuncuları sinirlendirdi

EA Sports'un FIFA serisinin yeni oyunu piyasaya sürüleli sadece bir gün olmasına rağmen oyuncuların karşılaştıkları hata, tepkilere neden oldu

FIFA hayranları, yeni oyunun piyasaya sürülmesinden sadece bir gün sonra oyundaki bir hata yüzünden tepki gösterdi. EA Sports’un FIFA serisinin yeni oyunu, Ultimate Edition’ı satın alanlar için 26 Eylül’den itibaren oynanabilir hale geldi.

Oyun meraklıları, özel bir taktik ile kolayca gol atıldığını keşfettiler. Bu hata da pek çok FIFA hayranının sosyal medyada tepki göstermesine neden oldu.

Twitter kullanıcısı @BeneCR7x, sosyal medyada defalarca kullanılan yeni hamleyi ifşa etti ve “Hahahaha oyun bozuldu” yazdı.

Yaklaşan bir güncellemede hatanın düzeltileceği beklense de o zamana kadar hayranlar Ultimate Team ve Pro Clubs gibi çevrimiçi oyun modlarında bu sorunla oyunlarına devam etmek zorunda kalacaklar.

Birçok FIFA oyununda geçmişte benzer sorunlar yaşanmıştı.

EA Sports tarafından geliştirilen son FIFA 23, 30 Eylül’de dünya çapında tamamen piyasaya sürülecek.