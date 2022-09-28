Son zamanlarda sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan cilt detoksu trendini sizler için araştırdık ve yazdık...

Gün geçmiyor ki yeni bir güzellik trendiyle karşılaşmayalım! Sosyal medyada vakit geçirmekten hoşlanan biriyseniz cilt detoksu trendini mutlaka görmüşsünüzdür. Özellikle influencerların dilinden düşmeyen bu trend, daha sağlıklı ve canlı bir cilt vadediyor. Son birkaç yıldır yükselişe geçen detoks trendi, güzellik ve bakım sektörlerini de ele geçirmiş gibi duruyor. Son zamanların en merak edilen trendlerinden cilt detoksu trendini sizler için araştırdık ve yazdık. İşte cilt detoksu hakkında en çok merak edilen 8 soru…

“Detoks” ne anlama geliyor?

Detoks en basit anlamıyla vücuttan toksin atmak demektir. Vücudunuzda çevrenizden, beslenme şeklinizden ve sigara gibi alışkanlıklarınızdan dolayı toksinler birikebilir. Neyse ki bu toksinlerden kurtulmak için pek de bir şey yapmamıza gerek yok! Akciğerlerimiz, karaciğerimiz, böbreklerimiz ve kalın bağırsamız kendi kendini temizleyebilir (Yine de sigara ve alkol gibi alışkanlıkların organlarınıza kalıcı zararlar verebileceğini unutmamalısınız). Buna rağmen günümüzde detoks trendinin tüm dünyaya yayıldığını görüyoruz.

Bunun cildinizle nasıl bir ilgisi var?

Yeni bir trend çıkar da güzellik endüstrisi bundan geri kalır mı? Konu cilt detoksu olduğunda pek çok soru cevapsız kalıyor. Cilt, vücuttaki en büyük organdır. Bu nedenle kire diğer tüm organlardan daha çok maruz kalır. Kimileri cildi temizlemenin ve cildin tuttuğu tüm kötü maddeleri uzaklaştırmanın mümkün olduğuna inanır. Ancak uzmanlara göre bu mümkün değil. Dermatolog Dr. Fayne Frey, tıbbi açıdan cilt detoksu diye bir şeyin mümkün olmadığını belirtiyor. Tabii yine de cildinizi kirden, zararlı UV ışınlarından ve potansiyel toksinlerden korumalısınız. Aşırı temizlik cildin en dış tabakasının dökülmesine neden olabilir. Cilt bariyeri olarak da bilinen stratum corneum’un hasar alması cildinizin hızlı yaşlanmasına neden olur.

Peki cilt detoksu gerçekten mümkün mü?

Dr. Ross Perry’e göre cilt detoksu cildinizi dış ortamdan korumak ve içerideki toksinleri temizlemekle ilgili değil, aksine cilt yüzeyinde yapılabilecek işlemlerle ilgili. Zira toksinlerin cildimiz yoluyla vücudumuzu terk etmesi mümkün değil. Cildinizi dilediğiniz kadar temizleyebilirsiniz, bu detoks anlamında herhangi bir toksini ortadan kaldırmaz. Vücudumuzdaki toksinleri öncelikli olarak uzaklaştıran organlar böbrekler ve karaciğerdir. Cilt detoksu artık etkisini göremediğiniz bakım ürünlerini kullanmayı bırakmak anlamına da gelebilir. Örneğin cildiniz kimi kremlere alışabilir ve zaman içerisinde bu kremlerin etkisi azalabilir. Bu durumda bir cilt detoksu yaparak artık işe yaramayan ürünlere ara verebilirsiniz.

Detoks etkisi yarattığını iddia eden cilt bakım ürünleri gerçekten faydalı mı?

Eğer cildin toksik maddeler içerdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Detoks etkisi yarattığını iddia eden cilt bakım ürünlerinin hangi toksinleri arındırdığı koca bir muamma! Daha önce de belirttiğimiz gibi hiçbir ürün toksinleri fiziksel olarak uzaklaştıramaz. Bununla birlikte cilt yüzeyindeki aşırı sebumdan, ölü derilerden ve kirlerden kurtulursunuz. Yani detokstan tam olarak ne beklediğinizle ilgili bir durum!

Peki o zaman yalnızca terleyerek cilt detoksu yapmak mümkün mü?

Terin neredeyse tamamı sudan oluşur. Üre gibi atıkların çok az bir miktarı terleme yoluyla atılır. Yani hiçbir kardiyo ya da sıcak yoga seansı vücudunuzun toksinleri atmasına yardımcı olmaz.

Popüler diyetler ya da sıvı beslenme işe yarar mı?

Konu cilt detoksu olduğunda tıpkı egzersiz gibi diyet de etkisiz kalıyor. Uzmanlar, geçtiğimiz yıllarda yürüttükleri çeşitli araştırmalarda detoks etkisi vaadeden diyetlerin toksinleri uzaklaştırdığına dair bir kanıt bulamadı. Elbette meyve ve sebze suylarıyla beslenince kendini daha sağlıklı hissediyor olabilirsiniz. Yine de bu durum vücudunuzda biriken toksinleri attığınız anlamına gelmez.

Vitamin takviyeleri ve bitki çayları işe yarar mı?

Üzgünüz ama cevap yine hayır! Detoks etkisi vadeden ürünlere baktığınızda detoksun tam olarak ne anlama geldiğini açıklamadıklarını fark edeceksiniz. Benzer bir şekilde ürünün hangi toksinleri uzaklaştırdığına dair bir açıklama da bulunmaz.

O zaman daha sağlıklı ve parlak bir cilt için neler yapabilirsiniz?