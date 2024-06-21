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YDÜ ve Adaspor farklı kazandı

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YDÜ ve Adaspor farklı kazandı
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Basketbol Alt Liglerine iki maçla devam edildi.
Damdelen Petrol U 26 Erkekler Ligi’nin yenilgisiz lideri Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Aksu karşısında 102-31 kazandı.
Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Adaspor deplasmanda Soyer takımını 99-36 mağlup etti.
 
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