Ukrayna, geriden geldi

Ukrayna, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Ukrayna, 1-0 geriye düştüğü maçta Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Slovakya Schranz'ın kafa golüyle 17. dakikada 1-0 öne geçerken, Ukrayna 54. dakikada Shaparenko, 80. dakikada ise Yaremchuk'un golleriyle skoru 2-1'e getirdi.

Bu sonuçla birlikte Ukrayna E grubunda puanını 3'e yükselterek Slovakya ile puanlarını eşitledi.

Slovakya'yı 2-1 mağlup eden Ukrayna, EURO 2024'te ilk golü yediği maçı kazanan dördüncü takım oldu ve şimdiden bir önceki Avrupa Şampiyonası'nın tamamında bu şekilde alınan galibiyet sayısı tekrarlandı.