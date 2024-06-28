Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’na bağlı U13 Milli Takımı, Konya’da düzenlenecek olan şampiyonada mücadele verecek.

Kafile Başkanlığını Meryem Özevrim’in yaptığı U13 Milli Takımında Osman Yurtkan ve İbrahim Oğuz Aydın antrenör olarak görev yapıyor. Kafile dün sabah saatlerinde adadan ayrılarak Konya’ya gitti. Karşılaşmalar bugün başlarken 30 Haziran’da sona erecek.

U13 Milli Takımda yer alan sporcular şu şekilde;

Kız Takım

Özüm Özel (GAÜ)

Liva Çevik (GAÜ)

Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)

Erkek Takım

Sonay Hayatseven (GAÜ)

Arel Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)

Karel Tuğbay (LAÜ)