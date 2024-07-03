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Finalde ikinci maç

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Finalde ikinci maç
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Basketbol Externd Erkekler Ligi final serisi ikinci maçı bu gece oynanacak.
Üç maç kazanım esasına gore oynanan ilk maçı Caesar Larnaka Gençler Birliği kendi sahasında 66-50 kazanarak 1-0 öne geçmişti.
Serinin ikinci maçı bu gece saat 20.00’de Savoy Marmara ile Caesar Larnaka Gençler Birliği arasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
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