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U 16’da Soyer Extend galip

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U 16’da Soyer Extend galip
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Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde oynanan karşılaşmada Soyer Extend, Caesar Larnaka Gençler Birliği’!ni 75-57 mağlup etti.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve zaman zaman çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını Soyer Extend 34-27 önde geçti.
İkinci yarıya iyi başlayan İskele ekibi üçüncü periyotta farkı kapatıp bir ara öne geçse de yeniden toparlanan Soyer Extend maçta üstünlüğü ele aldı ve maçı 75-57 kazanarak ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.
Maçta Soyer Extend’den Yalkın 30 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken,
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