U 16’da Soyer Extend galip

Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde oynanan karşılaşmada Soyer Extend, Caesar Larnaka Gençler Birliği’!ni 75-57 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve zaman zaman çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını Soyer Extend 34-27 önde geçti.

İkinci yarıya iyi başlayan İskele ekibi üçüncü periyotta farkı kapatıp bir ara öne geçse de yeniden toparlanan Soyer Extend maçta üstünlüğü ele aldı ve maçı 75-57 kazanarak ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.

Maçta Soyer Extend’den Yalkın 30 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken,