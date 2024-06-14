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Rafael Nadal, Wimbledon’a katılmayacak

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38 yaşındaki İspanyol raket Rafael Nadal, bu yaz düzenlenecek Paris Olimpiyatları’na odaklanmak için 15 gün sonra başlayacak olan Wimbledon’a katılmayacağını açıkladı.

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Rafael Nadal, Wimbledon’a katılmayacak
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Rafael Nadal, 1 Temmuz tarihinde başlayacak olan Wimbledon Şampiyonası’ndan yaklaşan Paris Olimpiyatları’nda kendisini formda tutmak istediğini söyleyerek katılmayacağını duyurdu.
Ayrıca efsane raket bu olimpiyatın kendisi için son olimpiyat olduğunu da bildirdi.
Nadal, resmi Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi;
"Roland Garros’ta maç sonrası basın toplantısı sırasında bana yaz takvimim soruldu ve o zamandan beri toprak zeminde antrenman yapıyorum. Dün son olimpiyatlarım olan Paris’teki Yaz Olimpiyatları’nda oynayacağım açıklandı.Bu hedef doğrultusunda vücudum için en iyisinin zemini değiştirmeyip o zamana kadar toprakta oynamaya devam etmek olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bu yıl Wimbledon Şampiyonası’nda oynamayı özleyeceğim. Her zaman kalbimde yer edecek olan bu muhteşem etkinliğin harika atmosferini bu yıl yaşayamadığım ve bana her zaman büyük destek veren İngiliz hayranlarımla birlikte olamadığım için üzgünüm. Hepinizi özleyeceğim."
 
 
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