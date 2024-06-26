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U 16 Kızlarda Levent, Erkeklerde YDÜ galip

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U 16 Kızlarda Levent, Erkeklerde YDÜ galip
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Basketbola alt liglerde oynanan maçlarla devam edildi.
Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi Play-Off ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Soyerspor’un C takımını 104-36 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde ise klasmanın son maçında Levent Actlanders karşısında 89-33 galip geldi.
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