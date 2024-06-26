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Erkeklerde rövanş gecesi

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Erkeklerde rövanş gecesi
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Basketbol Extend Erkekler Ligi Play-Off rövanş maçları bu gece oynanacak.
Caeasar Larnaka Gençler Birliği ile Çetinkaya’nın 1-0 önde olduğu serilerde iki maç da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Yarı finalin ilk maçında saat 18.00’de ilk maçı kazanan ve 1-0 önde olan Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Soyer Aksu karşılaşacak. İskele ekibi maçı kazanırsa finale çıkacak.
Çetinkaya ile Savoy Marmara ikinci maçta karşılaşacaklar. Saat 20.00’de oynanacak seride Çetinkaya 1-0 avantajlı durumda ancak takımın genç oyuncuları  Gökhun ve Sarp’ın diploma töreni olması nedeniyle bu gece forma giyemecekler. 
Marmara kazanırsa serinin üçüncü maçı 29 Haziranb Cumartesi saat 16.00’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
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