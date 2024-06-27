U 14’te Levent yarı finalde

Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Levent yarı finale yükseldi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Play-Off karşılaşmasında Levent, Kıvılcım Gençlik Gücü’nü zorlanmadan 70-25 kazanarak adını tarı finale yazdırdı.
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