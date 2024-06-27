Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu

Basketbol Federasyonu’nun Koopspor’a verdiği tüm kategorilerden 1 yıl men kararını Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu geçici olarak durdurdu

Basketbol Federasyonu’nun Koopspor’a 1 yıl süre ile tüm yaş kategorilerinden men cezası, Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu tarafından nihai karar verilene kadar durduruldu.

Karar sonrasında Koopspor, Basketbol Federasyonu’na yazı yazarak alt yaş gruplarında kaldıkları yerden devam etmek istediğini iletti.

Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu, Koopspor’un bir süre önce Basketbol Federasyonu’nun kendilerine verdiği liglerden 1 yıl süre ile men cezasına yönelik yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Kurul, gerçekleştirdiği toplantıda geçici karar üreterek federasyonun verdiği tüm yaş gruplarından 1 yıl süre ile men cezasını durdurdu. Ceza Kurulu, sporcuların herhangi bir hak kaybı yaşamaması ve telafisi imkansız zarar, ziyana uğramamaları için Basketbol Federasyonu tarafından alınan kararı nihai karar alınana kadar geçici olarak durdurulmasına oybirliği ile karar verdi.

NE YAŞANMIŞTI?

Koopspor, oyuncuları Temur Rustamov’a usule uygun olmadığını iddia ederek Basketbol Federasyonu’nun serbest transfer hakkı vermesi ve oyuncunun Caesar Gençler Birliği’ne transfer olması sonrasında Extend Büyük Erkekler Ligi’nden çekilme kararı almıştı. Karar sonrasında Basketbol Federasyonu da Koopspor’u tüm yaş gruplarından 1 yıl süre ile liglerden men ettiğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrasında Koopspor özellikle alt yaş gruplarının mağduriyetinden dolayı konuyu Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu’na taşımıştı.

