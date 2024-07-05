U 14’te ilk finalist Soyer Aksu

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde ilk finalist oldu.

Soyer Aksu Play- Off ikinci maçında Levent karşısında ikinci maçı 68-45 kazanan Soyer Aksu seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Yarı finalin diğer maçında Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Akdeniz Spor Birliğini 97-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.

