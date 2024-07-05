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U 14’te ilk finalist Soyer Aksu

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U 14’te ilk finalist Soyer Aksu
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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde ilk finalist oldu.
Soyer Aksu Play- Off ikinci maçında Levent karşısında ikinci maçı 68-45 kazanan Soyer Aksu seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.
Yarı finalin diğer maçında Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Akdeniz Spor Birliğini 97-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.
 
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