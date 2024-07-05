U 14’te ilk finalist Soyer Aksu

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde ilk finalist oldu.
Soyer Aksu Play- Off ikinci maçında Levent karşısında ikinci maçı 68-45 kazanan Soyer Aksu seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.
Yarı finalin diğer maçında Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Akdeniz Spor Birliğini 97-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.