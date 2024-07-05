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İlk adım YDÜ’den: 63-52

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İlk adım YDÜ’den: 63-52
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Yer: NEU RA 25 Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, İsmet Ünlüsoyer, Ahmet Enes Güngördü
YDÜ: Sarp, Gökhun (15), Bora (3), İvan (2), Necat, Kaan, Özet (21), Mustafa, Arda (2), Enes (12)
Soyer Aksu: Sezer, Efe, Arda (2), İlian (12), Altay (11),  Aysel (2), Hasan (2), Bilal (4), Klavash (6), Attila (11)
İlk periyot: 15-14
İlk yarı: 29-33
Üçüncü periyot: 46-42
 
Basketbol Federasyonu U 20 Erkekler Ligi final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Aksu’yu 63-52 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ilk maçına iki rakımı da etkili başladı ve ilk periyodu YDzü 15-14 önde geçti.
İkinci periyotta daha etkili olan Soyer Aksu ilk yarıyı 33-29 önde bitirdi.
İkinci yarıya Yakın Doğu baskılı girerek rakibine üstünlük kurdu ve oyununun kontrolünü alarak üstünlüğünü maç sonuna kadar devam ettirerek maçı 63-52 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
Maçta YDÜ’den Özer 21 sayı 16 ribaund ile double double yaparak 29 verimlimle maçta öne çıkan isim oldu.
 
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