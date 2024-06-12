Soyer deplasmanda galip: 56-74

Basketbol U 20 Ligi’nde Adaspor’u deplasmanda 74-56 yenen Soyerspor klasmanı ikinci bitirdi.
Mağusa Arena’da aşırı sıcak ortamda oynanan maçta Soyerspor güçlü rakibi karşısında ilk periyot dışında üstün oynayarak maçı 74-56 kazandı ve klasmanı ikinci bitirdi.
İki takım Yakın Doğu Üniversitesi’nin finalde rakibi olmak için bayram sonrasında karşılaşacaklar.
Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci sıradaki Soyer Aksu’yu 79-42 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
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