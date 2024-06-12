banner913
banner932
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
43 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
16 0
 
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
24 0
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
16 0
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
20 0
120 satranççı mücadele etti
120 satranççı mücadele etti
88 0
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
44 0
banner1032

Soyer deplasmanda galip: 56-74

banner1020

banner974
Soyer deplasmanda galip: 56-74
banner971
Basketbol U 20 Ligi’nde Adaspor’u deplasmanda 74-56 yenen Soyerspor klasmanı ikinci bitirdi.
Mağusa Arena’da aşırı sıcak ortamda oynanan maçta Soyerspor güçlü rakibi karşısında ilk periyot dışında üstün oynayarak maçı 74-56 kazandı ve klasmanı ikinci bitirdi.
İki takım Yakın Doğu Üniversitesi’nin finalde rakibi olmak için bayram sonrasında karşılaşacaklar.
Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci sıradaki Soyer Aksu’yu 79-42 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.