Soyer deplasmanda galip: 56-74

Basketbol U 20 Ligi’nde Adaspor’u deplasmanda 74-56 yenen Soyerspor klasmanı ikinci bitirdi.

Mağusa Arena’da aşırı sıcak ortamda oynanan maçta Soyerspor güçlü rakibi karşısında ilk periyot dışında üstün oynayarak maçı 74-56 kazandı ve klasmanı ikinci bitirdi.

İki takım Yakın Doğu Üniversitesi’nin finalde rakibi olmak için bayram sonrasında karşılaşacaklar.

Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci sıradaki Soyer Aksu’yu 79-42 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.



