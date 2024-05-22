Sıcakta kazanan Yakın Doğu

Basketbol U 20 Erkekler Ligi’nde klimaların çalışmadığı Mağusa Arena’da kazanan yenilgisiz lider Yakın Doğu Üniversitesi oldu.
Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Adaspor karşısında 84-85 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Mağusa Arena’da klimaların çalışmaması hem oyunculara hem de taraftarlara zorlu dakikalar yaşaması dikkat çekti.
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