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Sıcakta kazanan Yakın Doğu

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Sıcakta kazanan Yakın Doğu
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Basketbol U 20 Erkekler Ligi’nde klimaların çalışmadığı Mağusa Arena’da kazanan yenilgisiz lider Yakın Doğu Üniversitesi oldu.
Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Adaspor karşısında 84-85 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Mağusa Arena’da klimaların çalışmaması hem oyunculara hem de taraftarlara zorlu dakikalar yaşaması dikkat çekti.
 
 
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