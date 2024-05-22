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Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama

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Mağusa Türk Gücü’nü (MTG) finalde penaltılarla mağlup ederek Northernland Kıbrıs Kupası’nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Göçmenköy İdman Yurdu, Salı akşamı Lefkoşa’da görkemli bir kutlama töreni düzenledi

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Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
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Tarihinde ilk kez Kıbrıs Kupası'nı kazanan Göçmenköy taraftarıyla birlikte Göçmenköy Parkı'nda coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.
Araç konvoyu ile yönetim ve teknik heyetle taraftarlar ve futbolcular kutlamanın ilk aşamasını gerçekleştirirken organizasyon alanına alkışlarla marşlar eşliğinde gelindi.

Göçmenköy'ün sembol isimlerinden, Hatay depreminde kaybettiğimiz Amaç Arnavutoğlu sinevizyon eşliğinde anıldı. Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş, Onursal Başkan Aslan Bıçaklı ile beş yıldır kulübün sponsorluğunu üstlenen Abdullah Uluçhan konuşmalarında başarının hikayesini ve hedeflerini paylaştılar.
Sunuculuğunu Hüseyin Kıral'ın yaptığı gecede futbolcular Ersan Karataş ve Abdullah Uluçhan'a boğa sembolü hediyesi sunarken Ahmet Evan konseriyle havai fişekler elliğinde gece tezahüratlar altında devam etti.
 
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