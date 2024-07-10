Potanın kralı Gençler Birliği

Yer: İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu

Hakemler: Nusret SİRDAR, Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz

CL G.Birliği: Yusuf, Temur (24), Chi (13), Hasan KADAP (2), Aykut (2), Hasan Debeş (3), Mert, Halil (7), Can (3), Price (4)

Marmara: Derviş, Emre, Kuyal (18), Hamit (2), Günay (6), Fuat (3), Stefan (20), Mustafa (3), Emeka (8), Moore (3)

İlk periyot: 18-17

İlk yarı: 35-29

Üçüncü periyot: 43-42

Normal süre: 57-57



Extend Erkekler Ligi'nde şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği oldu.

2-2 eşitliğin olduğu serinin son maçı büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını Gençler Birliği 35-29 önde bitirdi.

İkinci yarı büyük çekişmeye sahne oldu ve normal süre 57-57 tamamlandı.

Uzatmada da soruna kadar süren çekişmeyi kazanan Gençler Birliği maçı 66-64 seriyi de 3-2 kazanarak şampiyon oldu.