Nasıroğlu: Biz de üzgünüz

BRT1 kanalında yayınlanan Potanın Nabzı’nın perşembe akşam ki konukları Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile As Başkan Ahmet Karaoğlan oldu.

Nasıroğlu ve Karaoğlan son günlerde yaşanan Koopspor konusunda açıklamalar yaparak, “Tüzük ne derse onu yaptık” dedi.

Nasıroğlu “Alt yapılarda ki duruma biz de üzüldük, o çocuklar için Cumartesi toplantı yaparak yeni bir transfer dönemi açarak bu gençleri mağdur etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Bayrak sonrasında yeni tüzük konusunda hazırladıkları taslağı kulüplere göndereceklerini açıklayan Nasıroğlu ve Karaoğlan en yakın zamandada tüzük çalıştayı yaparak bunu sonlandıracaklarını açıkladı.

Bu arada Başaran Spor Salonu ile ilgili olarak Spor Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Basketbol Federasyonunun ortak bir zeminde anlaştıklarını söyleyerek sponsor ile de anlaşarak burayı Basketbola ciddi şekilde kazandıracaklarını açıkladılar.

