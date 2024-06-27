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Marmara eşitliği yakaladı

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Marmara eşitliği yakaladı
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Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, İsmet Ünlüsoyer, Ahmet Enes Güngördü
Çetinkaya: Mustafa (1), Sarp (8), Mazhar, Burak (12), Enock (4), Marcel (5), Emrah, Lual (10), Goba (12)
Savoy Marmara: Derviş (4), Kıyal (5), Hamit (14), Günay (10), Fuat (14), Stefan (17), Mustafa (6), Emeka (2), Moore (9)
İlk periyot: 19-15
İlk yarı: 33-43
Üçüncü periyot: 45-61
 
Extend Erkekler Ligi Play-Off ikinci maçında Savoy Marmara, Çetinkaya’nın 83-52 yenerek seriyi 1-1 yaptı.
Maça iyi başlayan Çetinkaya ilk periyodu 19-15 önde geçti.
İkinci periyotta daha iyi oynayan Savoy Marmara üstünlüğü ele aldı ve devreyi 43-33 önde bitirdi.
İkinci yarıda da rahat oynayan Savoy Marmara farkı açarak karşılaşmayı 83-52 kazandı ve seri 1-1 oldu.
Serinin üçüncü maçı 29 Haziran cumartesi saat 16.00’da oynanacak ve maçı kazanacak takım finale çıkacak.
 
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