Marmara eşitliği yakaladı

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, İsmet Ünlüsoyer, Ahmet Enes Güngördü

Çetinkaya: Mustafa (1), Sarp (8), Mazhar, Burak (12), Enock (4), Marcel (5), Emrah, Lual (10), Goba (12)

Savoy Marmara: Derviş (4), Kıyal (5), Hamit (14), Günay (10), Fuat (14), Stefan (17), Mustafa (6), Emeka (2), Moore (9)

İlk periyot: 19-15

İlk yarı: 33-43

Üçüncü periyot: 45-61



Extend Erkekler Ligi Play-Off ikinci maçında Savoy Marmara, Çetinkaya’nın 83-52 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

Maça iyi başlayan Çetinkaya ilk periyodu 19-15 önde geçti.

İkinci periyotta daha iyi oynayan Savoy Marmara üstünlüğü ele aldı ve devreyi 43-33 önde bitirdi.

İkinci yarıda da rahat oynayan Savoy Marmara farkı açarak karşılaşmayı 83-52 kazandı ve seri 1-1 oldu.

Serinin üçüncü maçı 29 Haziran cumartesi saat 16.00’da oynanacak ve maçı kazanacak takım finale çıkacak.

