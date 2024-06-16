Levent kızlarına “Milli” davet

Ülke kadın basketboluna kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Levent’in 3 oyuncusu Türkiye U 16 Kadın Milli takımı hazırlık kampına davet edildi.

Günay Akgün, Cemaliye Tüysüz kampa çağrılırken ayrıca 13 yaşında olmasına rağmen Mina Baysal da takıma davet edildi.