Levent kızlarına “Milli” davet

Ülke kadın basketboluna kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Levent’in 3 oyuncusu Türkiye U 16 Kadın Milli takımı hazırlık kampına davet edildi.
Günay Akgün, Cemaliye Tüysüz kampa çağrılırken ayrıca 13 yaşında olmasına rağmen Mina Baysal da takıma davet edildi.
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