Baf, cehennemi yaşadı

Baf’ta çıkan yangında beş köy boşaltıldı, bazı insanlar evlerinin içerisinde ölümle burun buruna geldi, binalarda ve tarımsal arazilerde büyük zarar meydana geldi, hayvan sahipleri yangında yaralanan hayvanlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı

Baf’ta Psathi dağ köyünde önceki gün başlayan ve hızla yayılan büyük yangının dün sabah kontrol altına alınmasının dün öğleden sonra ise “Yolu”-“Milyu” köyleri arasında yangın çıktı.Yeni yangın, Yolu-Milyu köyleri arasındaki sarp arazide çıktı, itfaiye ekipleri yeniden seferber olduİtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Nikos Ketis kontrol altına alındığını açıkladığı büyük yangında etkilenen Polemi, Kurdaka, Amargeti köylerinde yangının yeniden alevlendiğini açıkladı. Kettis, havadan 4 yangın söndürme aracının müdahale için yeniden havalandığı bilgisini verdi.Öte yandan Baf’ın dağlık kesiminde önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle mülklerde ve tarımsal arazilerde büyük zarar meydana geldiği, insanların evleri içerisinde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geldiği bildirildi.Politis gazetesinde, Psathi köyünde başlayan ve hızla yayılan yangın nedeniyle Polemi, Psathi, Lemona, Kurdaka ve Hulu köylerinin boşaltıldığı, binalarda ve tarımsal arazilerde büyük zarar meydana geldiği kaydedilen haberde, bazı insanların evlerinin içerisinde ölümle burun buruna geldiği belirtildi.Habere göre insanların solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Hayvan sahipleri yangında yaralanan hayvanlarını kendi imkanlarıyla kurtarıp veteriner kliniklerine götürmeye çalıştı.Kısa sürede geniş bir alana yayılan büyük ölçekteki yangın nedeniyle Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde kriz masası kuruldu. “Ölüdeniz Konferansı” için Ürdün’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de dün akşam süratle Güney Kıbrıs’a dönerek Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne gitti.Gazete haziran ayı içerisinde olunmasına rağmen halen yangınlarla mücadele için yeterli hava aracına sahip olunmadığına dikkat çekerek Rum Yönetiminin önceki gece komşu devletlere ve Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına, Yunanistan’a ve İsrail’e yardım çağrısında bulundu. Yunanistan iki adet Canadair tipi yangın söndürme uçağı gönderdi.Rum Orman Dairesi’ne ait yangın söndürme uçağının kısa süre müdahalede bulunabildiği kaydedilen habere göre, Arjantin-Mısır’dan 2 Air Tractor AT 802 tipi yangın söndürme uçağı gönderildi, Avusturya’dan da aynı tipte iki uçak gönderileceği açıklandı.Gazete, Mısır’dan Güney Kıbrıs’a ulaşan iki yangın söndürme uçağının, gazetenin baskıya girdiği saatte yangına müdahale edebilecek durumda olmadığına dikkat çekti.Habere göre, yeni seçilen Baf Kaza Yerel Yönetim Amiri Haralambos Pittokopidis kriz merkezinin Baf yerine Larnaka’da kurulmasını “çok trajik” diyerek eleştirdi. İlk andan itibaren görüştüğü Orman Dairesi Müdürü’nden, protokol nedeniyle mecburen Larnaka’da olduğunu öğrendiğini söyleyen Pittokopidis, yangınlar konusunda deneyimli bir kişinin sahada olmak yerine Larnaka’da kriz masasında olmasını sert dille eleştirdi. Pittokopidis Orman Dairesi Müdürü’nün, Girit’te bulunan Tarım Bakanı’nı arayarak rica etmesi üzerine sahaya indiğine dikkat çekti.Alithia da “Bir Cehennem Yaşıyoruz, İstifa Edin!” başlıklı manşet haberinde yangından etkilenen bölge sakinlerinin, yangına geç ve yetersiz müdahale yüzünden ölümle burun buruna geldikleri, yaralanıp hastaneye kaldırılanlar olması, evlerin, hayvanların ve binaların yanması nedeniyle hükümeti istifaya çağırdığını yazdı.