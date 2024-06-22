Kadınların şampiyonu Levent

Yer: İskele Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz
CLG.Birliği: Ayşe, Cemre, Nezaket , Komogelo (33), Aleyna (3), Bircan, Judel (7), Özen (1), Ketlegleo, Arzum
Levent: Dilara (4), Çisem (6), Dilem, Günay (16), Gamze (3), Nehir, Fehime (3), Cemaliye (11), Fatma (2), Ernestine (9), Fatma (2), Günlseten (5), Beren (17)
İlk periyot: 13-23
İlk yarı: 31-41
Üçüncü periyot: 39-62
EXtend Kadınlar Ligi şampiyonu Levent.
Levent’in 1-0 önde olduğu serinin ikinci maçında Levent, İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Caesar Larnaka Gençler Birliğini 84-60 yenerek seriyi 2-0 yaparak şampiyon oldu.
Maç sonunda şampiyon Levent takımına kupasını lig sponsörü Extend Direktörü Aykut Aksu verdi.
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