YOBİS’ten A Level öğrencilerine “yol haritası”

Üniversite Adı Uluslararası Öğrenci Başvuru Tarihleri Bilgi Alınabilecek İnternet Adresi 1 Akdeniz Üniversitesi 24.06.2024-07.07.2024 https://yos.akdeniz.edu.tr/ 2 Anadolu Üniversitesi 02.05.2024 - 28.06.2024 https://oidb.anadolu.edu.tr/uluslararasi-ogrenciler/basvuru-islemleri 3 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 17.06.2024- 08.07.2024 https://uo.asbu.edu.tr/tr/duyuru/2024-2025-akademik-yili-icin-lisans-basvurulari-kabulu-baslamistir 4 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 10.06.2024-05.07.2024 https://aybu.edu.tr/oidb/tr/duyuru/23426/AYB%C3%9C-2024-2025-Akademik-Y%C4%B1l%C4%B1-%C3%96n-Lisans-ve-Lisans-Programlar%C4%B1na-Uluslararas%C4%B1-%C3%96%C4%9Frenci-Ba%C5%9Fvurular%C4%B1-Hakk%C4%B1nda-Duyuru 5 Boğaziçi Üniversitesi 9.07.2024 - 16.07.2024 https://adaylar.bogazici.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/YurtDisindanOgrenciKabulu/Tum 6 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 03.06.2024-28.06.2024 https://intstudent.ibu.edu.tr/tr/news-detail/2024-2025-baibu-ulos-haziran-ayi-uluslararasi-ulusal-sinavalar-ve-lise-diplomasi-ile-alim/12577 7 Çukurova Üniversitesi 10.06.2024 - 5.07.2024 https://iso.cu.edu.tr/ 8 Dokuz Eylül Üniversitesi 24.06.2024-08.07.2024 https://deyos.deu.edu.tr/tr/ 9 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 24.06.2024 - 28.06.2024 https://student.ogu.edu.tr/Duyuru/Detay/39/2024-tr-yos1-sinav-duyurusu 10 Eskişehir Teknik Üniversitesi 23.05.2024 - 12.07.2024 https://oidb.eskisehir.edu.tr/tr/Duyuru/Detay/2024-2025-akademik-yili-eskisehir-teknik-universitesi-onlisans-lisans-programlarina-yurtdisindan-kabul-edilecek-ogrenciler-icin-uluslararasi-gecerliligi-olan-sinav-sonucuyla-diploma-notuyla-tr-yos-basvurulari 11 Gazi Üniversitesi 03.06.2024 - 01.07.2024 https://gazi-international.gazi.edu.tr/ 12 Hacettepe Üniversitesi 03.06.2024 – 28.06.2024 https://internationalstudent2.hacettepe.edu.tr/ 13 İstanbul Teknik Üniversitesi 05.08.2024 - 16.08.2024 https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/uluslararasi-ogrenci/uluslararasi-ogrenci.php 14 İstanbul Üniversitesi 01.08.2024-19.07.2024 https://yos.istanbul.edu.tr/tr/_ 15 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 3.06.2024 - 28.06.2024 https://disiliskiler.ikcu.edu.tr/Duyuru/34935/2024-2025-egitim-ogretim-yili-uluslararasi-ogrenci-basvurulari-basladi 16 İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 07.08.2024 -13.08.2024 (Ek Başvuru) https://uio.iyte.edu.tr/lisans-ogrencileri/ 17 Karadeniz Teknik Üniversitesi 03.06.2024 – 28.06.2024 https://www.ktu.edu.tr/uoik 18 Kocaeli Üniversitesi 29.07.2024 - 04.08.2024 https://odb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/yos-basvuru-takvimi-d01 19 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 10.06.2024-14.07.2024 https://ogrenciisleri.mcbu.edu.tr/yurt-disi-ogrenci.5444.tr.html 20 Marmara Üniversitesi 20.06.2024 - 28.06.2024 https://muyos.marmara.edu.tr/ 21 Mersin Üniversitesi 24.06.2024 - 07.07.2024 https://uluslararasi.mersin.edu.tr/ 22 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 03.06.2024 - 28.06.2024 https://intstudent.mu.edu.tr// 23 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 03.06.2024 - 14.07.2024 https://iso.metu.edu.tr/tr/basvuru-tarihleri 24 Pamukkale Üniversitesi 14.06.2024-30.06.2024 https://www.pau.edu.tr/yurtdisi 25 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 10.06.2024-26.06.2024 https://uok.nku.edu.tr/%C3%96nemliTarihler/0/s/15964/20740 26 Uludağ Üniversitesi 10.06.2024 - 25.06.2024 https://yos.uludag.edu.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (YOBİS), KKTC kolejlerinden mezun A Level sonuçlarına sahip öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere bireysel başvuru sürecine ilişkin açıklama yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, KKTC kolejlerinden mezun A Level sonuçlarına sahip öğrencilerin ise A Level sınav sonuçlarıyla üniversitelere bireysel olarak başvuruda bulunarak üniversite eğitimine geçeceklerini belirtti.Çelebi, “Bu amaçla A Level sonuçlarına sahip öğrencilerimize rehber olacak, önerilerimizden oluşan bir yol haritası sunmak istiyoruz” dedi.YOBİS’in A Level öğrencilerinin üniversite başvuru süreçlerine yönelik yol haritası şöyle:“1) Her üniversitenin kendi resmi web sitesi (.edu.tr); her zaman en doğru bilgiye ulaşılabilecek en önemli kaynaktır.2) Her üniversitenin, YÖK tarafından belirlenen öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde, öğrencilerden talep edeceği A Level alanları, puan ve kabul kriterleri; farklılık gösterebilmektedir.3) Eğitim almak istediğiniz üniversiteyi belirleyin ve üniversitenin resmi web sayfasını ziyaret edin.4) Resmi web sitesindeki arama motoruna “uluslararası öğrenci” yazarak bilmeniz gereken bilgilere ulaşın.5) Bir çok üniversitenin “2024-2025 uluslararası öğrenci başvuruları” başlamıştır. Lütfen kaçırmayın.6) Üniversitelerin resmi web sitelerinde başvuru tarihlerine ulaşabilirsiniz. https://www.yosmerkezi.com/Blog/2024-tr-yos-ile-ogrenci-basvuru-tarihleri.htm gibi blog yazılarında tüm üniversitelerin başvuru tarihlerine toplu olarak da ulaşabilirsiniz. Lütfen unutmayın en doğru ve en güncel bilgiye üniversitelerin kendi resmi web sitelerinden ulaşabilirsiniz.7) Her üniversitenin kendi web sitesinde yayınladığı ‘2024-2025 Uluslararası Öğrenci Başvuru Kılavuzunu’ dikkatlice okumalı ve adımları doğru bir şekilde takip etmelisiniz.8) Öğrencilerimize rehber olacağını düşündüğümüz, başvuru tarihleri açıklanmış olan bir kaç üniversitenin başvuru tarihleri ve bilgi alınabilecek internet adresleri ekte tarafınıza sunulmuştur.9) KKTC MEB ile eğitim alanında iş birliği protokolü imzalayan T.C. üniversiteleri aşağıda sunulmaktadır.a) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesib) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesic) Gazi Üniversitesid) Karadeniz Teknik Üniversitesie) Kocaeli Üniversitesif) Sakarya Üniversitesig) Trabzon Üniversitesih) Trakya Üniversitesi.”Çelebi, protokol imzalanan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen A Level sınav sonuçlarına sahip öğrencilerin; ilgili üniversiteler tarafından ayrılan özel kontenjanlara, yine üniversitelerin yayınladığı uluslararası öğrenci kabul kılavuzlarında belirtildiği gibi; “uluslararası öğrenci başvuru tarihlerinde” bireysel olarak başvuru yapmaları gerektiğini belirterek, birçok üniversitesin başvurularının başladığını da kaydetti.Çelebi, başvuru sürecinde öğrencilere her türlü sorularını yanıtlamak, bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere Daire bünyesinde oluşturulan “danışma ekibi” olarak hazır bulunduklarını da ifade etti.