İlk adım Gençler’den: 66-50

Yer: İskele Dr. Dazıl Küçük Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Tugay Yazgan, Ali Kozok
CLG.Birliği: Yusuf (4),, Temur (14), Chi, Hasan Kasap (6), Aykut (5), Atilla (6), Hasan Debeş, Mert (6), Halil, Can (6), Price (11)
Savoy Marmara: Derviş, Emre, Kıyal (6), Hamit (11), Günay, Fuat (6), Stefan (10), Mustafa (3), Emeka (10), Moore (4)
İlk periyot: 19-23
İlk yarı: 31-32
Üçüncü periyot: 45-40
Extend Erkekler Ligi final serisi ilk maçında Savoy Marmara karşısında 66-50 kazanan Caesar Larnaka Gençler Birliği seride 1-0 öne geçti. İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nun aşırı sıcağında oynanan maça Savoy Marmara iyi başladı ve ilk periyotu 23-19 devreyi de 32-31 önde bitirdi. İkinci yarıya etkili giren Gençler Birliği önce dengeyi sağlayarak üçüncü periyodu 45-40 önde geçti. Sın periyotta rahat olan Caesar Larnaka Gençler Birliği farkı açtı ve maçı 66-50 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 3 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
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