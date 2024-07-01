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Smaçlar Osman Çetintaş anısına atıldı

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3. Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlanırken, erkeklerde “KOOP Bank Hepi Team” ve kadınlarda “Rahatta Kal” takımı şampiyonluğa ulaştılar

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Smaçlar Osman Çetintaş anısına atıldı
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Bedi’s Plajında 8. kez, Osman Çetintaş anısına ise 3.kez düzenlenen Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybolu Anı Turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) sponsorluğunda 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.10 erkek ve 11 kadın toplam 100’e yakın sporcunun katıldığı turnuvada erkeklerde “KOOP Bank Hepi Team” ve kadınlarda “Rahatta Kal” takımı şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada en iyi erkek oyuncu KOOP Bank Hepi Team oyuncusu İsmail Kovancı, En iyi kadın oyuncu Şerifenaz Bener ve en iyi genç oyuncu Helin Kılıç oldu.
Erkekler:
1.      Koop Bank Hepi Team: İsmail Kovancı, Münür Özbilgen, Ali Duvarcı, Hüseyin Kubilay ve Kemal Atıkoğlu
2.      Aras Cars: Tunç Derebey, Kemal Derebey, Cengiz Bereket, Ömer Yardımcı
3.      Kralsberg: Ahmet Gürses, Devrim Bükel,Barış Şahin, Mehmet Kaya
Kadınlar:
1.      Rahatta Kal: Şerife Naz , Nehir, Yağmur, İsmahan
2.      Crows: Sonay, Naz,Lera, Sudenur
3.      Gabirgas: Diğdem, Göral , Gölgem, Belis
 
Özel Ödüller:
En iyi erkek oyuncu: İsmail Kovancı
En iyi Kadın oyuncu: Şerifenaz Bener
En iyi genç oyuncu: Helin Kılıç
 
 
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