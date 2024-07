Cumhurbaşkanı Tatar Azerbaycan’a hareket etti: “Aile ile buluşmaya gidiyoruz”

“TDT gözlemci üyeliğinin daha ileriye götürülmesi KKTC olarak öncelikli hedefimizdir”

“KKTC tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türk Devletleri Teşkilatı’nın faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek arzusundadır”





“Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözümün önünü açacaktır”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesi için Azerbaycan'a gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı. Tatar’la birlikte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Azerbaycan’a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’dan hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, “Biz hep birlikte daha güçlüyüz, aile ile buluşmaya gidiyoruz” dedi.

Tatar, “TDT gözlemci üyeliğinin daha ileriye götürülmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak öncelikli hedefimizdir” ifadesini de kullandı.

Ercan Havalimanı'ndaki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tatar’a, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle katılacağını belirterek, zirvenin önemine vurgu yaptı.

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, KKTC’nin ilk kez uluslararası bir organizasyona Anayasal adıyla kabul edildiğini vurguladı.

Bunun iki devlet siyasetinin desteklenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Tatar, devletin de her organizasyonda her kademesiyle temsil edildiğini söyledi.

Tatar, şunları kaydetti:

“Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetiyle, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 5-6 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere başkanlığımda KKTC heyeti olarak biraz sonra yola çıkıyoruz.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan ‘Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi, Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek’ temalı Zirve, kilit konular ve teşkilatın gündemi toplanacaktır.



Zirvede liderler önemli kararların alınması, çeşitli TDT projeleriyle ilgili belgeleri sonuçlandırılması ve onaylamaların yapılması öngörülmektedir. Zirvenin sonunda Devlet Başkanlarının, diğer bazı önemli belgelerin yanı sıra Karabağ Deklarasyonu’nu da imzalaması beklenmektedir.

Bilindiği üzere KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi ‘nin11 Kasım 2022 günü Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleştirdikleri 9. Zirve toplantısında, Türk Devletleri Teşkilatı’na oy birliği ile Gözlemci Üye olarak kabul etmiştir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğe kabul edilmesinde kendilerine en büyük desteği veren TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Türk Devletleri Teşkilatı üyesi diğer kardeş ülke devlet başkanlarına, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekretaryasına ve emeği geçen herkese bir kere daha teşekkür ettiğini söyledi.

2009’da Nahçivan Antlaşması ile kurulan TDT’de11 Kasım 2022 itibarıyla üye devletler olarak Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci üye devletler olarak ise Türkmenistan, Macaristan ve KKTC’nin yer aldığına işaret eden Tatar, “KKTC ilk kez, anayasal ismi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla uluslararası bir organizasyona alınmıştır. Yaşanan bu tarihi gelişme sürdürülmekte olan iki devletli siyasi mücadelemizi destekler nitelikte olup, bu anlamda son derece büyük bir önem taşımaktadır.” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmalarının ardından KKTC’nin bakanlıklarının, diğer tüm kurum ve kuruluşlarının Türk Devletleri Teşkilatı’nın düzenlediği organizasyonlara davet edildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, böylece aile üyeleriyle çok önemli iş birliği yapma imkanları bulduklarını anlattı.

Tatar, öncelikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, “bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği büyük destek ve Şuşa Zirvesi’ne kendilerini davet etmesinden dolayı” özel olarak teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası ve Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının serdar bekçisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, tüm kurum ve kuruluşları ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek arzusunda olduğunu vurguladı.

-“Gözlemci üyeliğin ileri götürülmesi öncelikli hedefimiz”

“TDT gözlemci üyeliğinin daha ileriye götürülmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak öncelikli hedefimizdir” diyen Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın uzlaşı, barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için egemen eşitlik ve uluslararası eşit statünün çok önemli olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik 50 yılı aşkın bir süredir devam eden müzakere sürecinin, neden başarıya ulaşmadığının herkesçe bilindiğini kaydederek şöyle devam etti:

“Rumlar, kendilerini adanın tek sahibi olarak gören, Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetten bir türlü kurtulamadı.

Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören yeni anlayışın daha da kök salması için yürütülen siyasetimiz artarak devam etmektedir.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözümün önünü açacaktır.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Önemli bir ziyaret hayırlara vesile olsun” ifadesini kullanarak, Kıbrıs Türk halkının halkı mücadelesinde TDT’nin yanlarında yer almasının, KKTC’nin güçlenmesi gelişmesi kalkınması ve haksız izolasyon ve engellerin kaldırılması açısından da önemli olduğunu söyledi.

“Kıbrıs konusunda ortak zemin var mı yok mu” çalışmaları sürerken, mülkiyet konusundaki girişimleri samimiyetsizlik olarak niteleyen Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda (TMK) sorunlara her türlü çözüm bulunduğunu, konuyu şahıslara indirmenin yanlış olduğunu kaydetti.

“Uğraşımız, KKTC’nin her alanda güçlenmesidir” diyen Tatar, halkın müreffeh yarınları yakalaması için mücadelenin devam ettiğini, TDT’nin desteğinin de bu aşamada önemli olduğunu belirtti.

Tatar, “Biz Türk birliğinin doğal üyeleriyiz, hep birlikte daha güçlüyüz. Aile ile buluşmaya gidiyoruz” dedi.