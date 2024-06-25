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Gençler Birliği final kapısını araladı

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Gençler Birliği final kapısını araladı
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Yer: İskele Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz
CL G.Birliği: Yusuf (2), Temür (7), Chi (10), Hasan Kasap (19), Aykut, Ulaş, Attila (2), Hasan Debeş (4), Mert (13), Tolga (2), Price (12)
Soyer Aksu: Efe, Alamin (5), Mehmet (3), Deniz (2), Arda (7), İlan (6), Altay, Aysel (3), Bilal, Gedeon (5), Klavash, Atila (6)
İlk periyot: 17-9
İlk yarı: 33-13
Üçüncü periyot: 60-23
 
Extend Erkekler Ligi Play-Off ilk maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu karşısında 71-37 galip gelerek seride 1-0 öne geçti.
İskele’de oynanan maçta baştan sona üstün olan Kırmızı siyahlılar ilk periyodu 17-9 devreyi de 33-15 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstün olan Caesar Larnaka Gençler Birliği farkı daha da açtı ve maçı 71-37 kazanarak hem 1-0 öne geçti hem de finale çok yaklaştı.
 
 
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