Gençler Birliği final kapısını araladı

Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz

CL G.Birliği: Yusuf (2), Temür (7), Chi (10), Hasan Kasap (19), Aykut, Ulaş, Attila (2), Hasan Debeş (4), Mert (13), Tolga (2), Price (12)

Soyer Aksu: Efe, Alamin (5), Mehmet (3), Deniz (2), Arda (7), İlan (6), Altay, Aysel (3), Bilal, Gedeon (5), Klavash, Atila (6)

İlk periyot: 17-9

İlk yarı: 33-13

Üçüncü periyot: 60-23



Extend Erkekler Ligi Play-Off ilk maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu karşısında 71-37 galip gelerek seride 1-0 öne geçti.

İskele’de oynanan maçta baştan sona üstün olan Kırmızı siyahlılar ilk periyodu 17-9 devreyi de 33-15 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstün olan Caesar Larnaka Gençler Birliği farkı daha da açtı ve maçı 71-37 kazanarak hem 1-0 öne geçti hem de finale çok yaklaştı.



