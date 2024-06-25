Azerbaycan Spor Akademisi’nin burs programına KKTC vatandaşları da başvurabilecek

Azerbaycan Spor Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ve gözlemci üyelerin vatandaşlarına burslu yüksek lisans programı başlattı.

"Mergen" ismi verilen program kapsamında üye ülkeler Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkeler Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan vatandaşları Azerbaycan Spor Akademisi'nde burslu yüksek lisans eğitimi alabilecek.

Program kapsamında spor gazeteciliği, spor yöneticiliği, spor hekimliği ve rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans eğitimi verilecek.

Dersler Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce verilecek, programa kabul edileceklerin öğrenim ve yaşam masrafları Azerbaycan Spor Akademisi tarafından karşılanacak.

2024-2027 yıllarını kapsayacak programa 2024-2025 akademik yılı için 31 Temmuz 2024'e kadar https://portal.edu.az/ sitesinden başvuru yapılabilecek.

