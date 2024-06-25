banner913
banner932
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
37 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
35 0
 
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
32 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
36 0
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
29 0
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
56 0
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
63 0
banner1032

Azerbaycan Spor Akademisi’nin burs programına KKTC vatandaşları da başvurabilecek

banner1020

banner974
Azerbaycan Spor Akademisi’nin burs programına KKTC vatandaşları da başvurabilecek
banner971

Azerbaycan Spor Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ve gözlemci üyelerin vatandaşlarına burslu yüksek lisans programı başlattı.
"Mergen" ismi verilen program kapsamında üye ülkeler Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkeler Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan vatandaşları Azerbaycan Spor Akademisi'nde burslu yüksek lisans eğitimi alabilecek.
Program kapsamında spor gazeteciliği, spor yöneticiliği, spor hekimliği ve rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans eğitimi verilecek.
Dersler Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce verilecek, programa kabul edileceklerin öğrenim ve yaşam masrafları Azerbaycan Spor Akademisi tarafından karşılanacak.
2024-2027 yıllarını kapsayacak programa 2024-2025 akademik yılı için 31 Temmuz 2024'e kadar https://portal.edu.az/ sitesinden başvuru yapılabilecek.
 

banner979
Etiketler; #Azerbaycan #Türk Devletleri Teşkilatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.