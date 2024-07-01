Erten Gazi, resmen Fenerbahçe’de

Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi'nin Fenerbahçe Beko transferi resmileşti. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, 1 yıllık anlaşma imzalandı.
Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şöyle: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Anadolu Efes forması giyen guard Erten Gazi (1997, 1.91) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Erten Gazi’ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."
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