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Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede onaylandı

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün saat 10:30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

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Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede onaylandı
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Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, gündemindeki “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.
Komite toplantısında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.
Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Genel Müdür Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.
Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.
Komite toplantısına ayrıca Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.
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