Easy ve Junior Lig 8 Temmuz’da başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Vedat Kaner Vakfı’nın sponsorluğunda gerçekleşecek U 10 Junior Lig ve U 12Easy Lig 8 Temmuz pazartesi başlayacak.

Ligin açılışı 8 Temmuz pazartesi saat 10.00’da Atatürk Dpor Salonu’nda tüm tanımların katılımı ile gerçekleştirilecek açılış töreni ve oynanacak maçlarla başlayacak.

KULÜPLERLE TOPLANTI YAPILDI

Bu arada organizasyon ile ilgili Basketbol Federasyonu kulüplerle bir araya geldi.

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Nihat Yılmaz ve kulüp temsilcileri katıldılar.

Toplantıda ligde uygulanacak kurallar ele alındı.

