Koopbank Uluslararası Kooperatifler Gününü kutluyor

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre tüm dünyada 3 milyonu aşkın kooperatif, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomide ciddi bir itici güç konumunda bulunuyor. Temsil ettiği kişi sayısına bakıldığı zaman kooperatifler bugün dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri konumundadır

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 102’nci Uluslararası Kooperatifler Gününü (CoopsDay) kutluyor. Her yıl temmuz ayının ilk cumartesi gününe denk gelen Uluslararası Kooperatifler Günü bu yıl 6 Temmuz tarihinde, “Kooperatifler herkes için daha iyi bir gelecek kurar’’ (Cooperatives Build A Better Future For All) teması ile kutlanacak.Uluslararası Kooperatifler Gününün (CoopsDay) amacı, kooperatifçilik üzerine farkındalığı artırmak ve hareketin uluslararası dayanışma, ekonomik verimlilik, eşitlik ve dünya barışı fikirlerini teşvik etmektir.Birleşmiş Milletlerin verilerine göre tüm dünyada 3 milyonu aşkın kooperatif, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomide ciddi bir itici güç konumunda bulunuyor. Temsil ettiği kişi sayısına bakıldığı zaman kooperatifler bugün dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri konumundadır. Kooperatifler, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve istikrarlı, kaliteli istihdama, dünya genelinde 280 milyon kişiyle, diğer bir deyişle dünyada istihdam edilen toplam nüfusun %10'una iş fırsatı sağlıyor. Dünya genelindeki ilk 300 kooperatif ve iş ortaklarının cirosu 2 milyar doların üzerindedir.Günümüzde Kuzey Kıbrıs’ta 219 kayıtlı kooperatif şirketi bulunuyor. Ülkemiz kooperatifleri finans, tarım, hayvancılık, el sanatları, üretimi geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda faaliyetlerini aktif şekilde sürdürüyor. Bunların yanında son yıllarda dünyada görülen akıma paralel olarak kurulan kadın kooperatifleri de öne çıkıyor. Kadın kooperatifleri özellikle yerel üretimin gelişmesine, çeşitlendirilmesine ve pazarlanmasına katkı koyuyor, ürünlerin katma değerinin artırılmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor.Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin oldukça eski bir geçmişi olduğunu, adadaki ilk kooperatiflerin 1909 yılında görüldüğünü belirtti. Ataman, bu tarihten itibaren adada birçok alanda devam eden kooperatifçilik anlayışının neticesi olarak 1959’da 196 kooperatifin ortaklığıyla Türk kooperatiflerine hizmet vermek amacı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın kurulmuş olduğunu ve güçlü bir şekilde varlığını devam ettirdiğini kaydetti.Koopbank’ın 65 yıldır halktan aldığı güç ve heyecanla yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Ataman, gerek Kuzey Kıbrıs gerekse dünyanın geri kalanı için kooperatifçiliğin büyük bir öneme haiz olduğunu ifade etti. Koopbank’ın ülkedeki aktif kooperatiflerin bir üst kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini, kooperatifçiliğin gelişmesi ve kooperatif bilincinin yerleşmesinde vazgeçilmez bir misyonunun olduğunu vurguladı. Ataman, çağa uygun şekilde dijital alanlarda kaydedilen yenilikler ve hizmet koşullarının yeniden inşa edilmesi ile toplum ihtiyaçlarına cevap vermeyi ilke edinen bir kooperatif kuruluşu olduklarını ifade etti.Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin 2024 yılında belirlemiş olduğu ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kooperatifler’’ temasının temelde Birleşmiş Milletlerin 2030 yılı hedefleri için ortaya koymuş olduğu ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’’nı hızlandırmayı amaçladığını belirten Ataman, “sorumluluklarımızın farkındayız ve yerine getirmeye devam edeceğimizi ” dedi.Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman açıklamasında 102’nci Uluslararası Kooperatifler Gününü ülkemizde de kutlamaktan mutluluk duyduklarını ve banka olarak tüm kooperatifçilerin bu özel gününü kutladığını belirtti.