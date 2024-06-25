Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş

Extend Erkekler Ligi Play Off ilk maçında Çetinkaya rakibi Savoy Marmara karşısında ilk devreyi 20 sayı geride kapatırken, ikinci devrede müthiş bir geri dönüşe sahadan 67-65 skorla galip ayrıldı

Yer: Atatürk Spor Saonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Çağakan Kılıç, Ahmet Enes Güngördü

Savoy Marmara: Emre, Kıyal (5), Hamit (13), Günay (7), Fuat (3), Murat, Stefan (18), Mustafa (5), Emeka (4), Moore (8)

Çetinkaya: Mustafa, Sarp (3), Mazhar, Gökhun (14), Burak, Marcel (22), Lual (16), Goba (12), Enock

İlk periyot: 24-3

İlk yarı; 47-27

Üçüncü periyot: 58-47

Diskalifiye: 22.15 Stefan (Marmara)



Extend Erkekler Ligi Play Off ilk maçında Çetinkaya 27 sayı geriden geldiği Savoy Marmara’yı 67-65 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Maça iyi başlayan Savoy Marmara rakibinin kötü oyununu fırsata çevirip farkı 27 sayıya kadar çıkardı ve ilk yarıyı da 47-27 önde geçti.

İkinci yarıya etkili giren Çetinkaya karşısında önce 22. dakikada Sırp pivotu Stefan’ın diskalifiye olması ile dengesi bozulan Marmara üçüncü periyotu 58-47 önde geçti.

Son bölüme etkili giren Çetinkaya, Gökhun, Marcel, Lual ve Goba’nın etkili oyunu ile rakibini yakalayarak öne geçti.

Son bölümü de iyi oynayan Çetinkaya güçlü rakibini 67-65 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



