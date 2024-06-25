“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile 10.Kite Surf Etkinliği gerçekleştiriliyor

(Mustafa ERKAN)Dokuz yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, gelenekselleştirilen Kite Surf etkinliğinin onuncusu ile 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde Heaven Surf House - Yedidalga’da anılacak."Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen Arda Erkan 10. Kıte Surf Etkinliği 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde veHeaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfcüleri ve halkımızı bu anlamlı etkinlikte bizimle birlikte olmalarını dileriz.