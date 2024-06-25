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“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile 10.Kite Surf Etkinliği gerçekleştiriliyor

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“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile 10.Kite Surf Etkinliği gerçekleştiriliyor
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(Mustafa ERKAN)
Dokuz yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan,   gelenekselleştirilen  Kite Surf etkinliğinin onuncusu ile 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde  Heaven Surf  House - Yedidalga’da anılacak.

ARDA İLE MAVİNİN DERİNLİKLERİNDE SELAMLAŞIYORUZ                                                                
"Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen Arda Erkan 10. Kıte Surf Etkinliği  29 - 30 Haziran 2024  tarihlerinde gerçekleştiriliyor.  Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve
Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.                                                                                                                      
Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfcüleri ve halkımızı bu anlamlı etkinlikte bizimle birlikte olmalarını dileriz.                                                                            
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