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Üstel’den Azerbaycan Halkı’na mesaj: Biz tek milletin kardeş devletleriyiz

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Üstel’den Azerbaycan Halkı’na mesaj: Biz tek milletin kardeş devletleriyiz
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Başbakan Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı Uluslararası Konferansı için bulunduğu Şuşa’da Türk devletleri teşkilatına üye diğer ülke temsilcileri ile biraraya geldi.
Üstel, temasları sırasında muhatapları ile, Kıbrıs Türk Halkı’nın Türk Dünyası’ndan beklentilerini paylaşırken, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.
Başbakan Üstel, uluslararası medyanın da ilgi odağı oldu.  Birçok medya kuruluşuna özel demeç veren Ünal Üstel, Azerbaycan Halkı'na ve Türk Dünyası’na önemli mesajlar verdi.
 Üstel, "Biz tek milletin  kardeş devletleriyiz. Hasret bitmiştir. Şimdi kucaklaşma zamandır. İlişkilerimiz on yıllardır süren ayrılığın acısını çıkarırcasına hızla gelişiyor ve hızlı şekilde ilerliyor” dedi.
Üstel, Türk Dünyası içerisinde KKTC’nin görünürlüğünün her geçen gün arttığına işaret ederek, işbirliği ve diyaloğun yakın gelecekte daha da artacağını, Kıbrıs Türk Halkı’nın dünya ile kucaklaşmasında Türk Devletlerinin öncülük etmesinden mutluluk duyacaklarını vurguladı.
 
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