3X3 Lefkoşa’nın ‘Merkez’inde

Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Lefkoşa 3X3 Basketbol Turnuvası’nın ilk gününe ilgi yüksekti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ev sahipliğinde, KKTC Basketbol Federasyonu işbirliği ve katkıları ile organize edilen Lefkoşa 3X3 Basketbol Turnuvası başladı. Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Lefkoşa 3X3’ün ilk gününe ilgi yüksek olurken, oyuncu performansları estetik hareketler, coşku ve takımların kazanma isteği dikkatlerden kaçmayan detaylar oldu.HARMANCI VE MEVLİT, SPORCULARLA HAKEMLERE BAŞARI DİLEDİOrganizasyonun açılışına katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile KKTC Basketbol Federasyonu Orhun Mevlit, sporculara ve hakemlere başarı diledi. Başkan Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın 3X3 basketbolu için ideal bir konumda bulunduğuna ve bu turnuvanın artık geleneksel hale geldiğine işaret ederken, Orhun Mevlit, turnuvanın ilk yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça keyifli, coşkulu ve kaliteli bir ortamda oynanacağını, ilk gün itibarı ile bunun görüldüğünü ifade etti.40 TAKIMIN YER ALDIĞI TURNUVANIN FİNALLERİ CUMARTESİBüyük Kadınlar, Büyük Erkekler, Masterler, U17 Erkekler ve U15 Erkekler kategorilerinin yer aldığı turnuvada ilk kez 11-12 yaş aralığındaki çocuklar için ‘Easy Stage’ etabı da hayata geçirildi. FIBA onaylı olan ve özel olarak getirtilen zeminde oynanan maçların tümü LTB ve KKTC Basketbol Federasyonu Youtube kanalları ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliniyor. LED ekran skor board’un da yer aldığı turnuvada 40 takım yer alıyor.3x3 Lefkoşa’da ikinci gün heyecanı 28 Ekim Cuma devam edecek ve karşılaşmalar saat 17.00 itibarı ile oynanmaya başlanacak. Final maçlarının da yer alacağı turnuvasının son günü 29 Ekim Cumartesi saat 11.00’de başlayacak.