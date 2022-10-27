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Kickboks Milli Takımı ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na katılıyor

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KickboksMilli Takımı, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya/Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na katılıyor

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Kickboks Milli Takımı ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na katılıyor
KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu,30 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya/ Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboka Şampiyonası’nda Ülkemizi 1 Kafile Başkanı, 1 İdareci, 2 Hakem, 1 Antrenör ve 8 sporcudan oluşan Milli Takım Kafilesi ile temsil edecek.
Müzical Form, Point Fighting, KickLight ve MMA Grapling disiplinlerinde yarışacak olan Milli Takımımız, 31 Ekim 2022 tarihinde ülkemizden ayrılacak ve şampiyonaya katıldıktan sonra 06 Kasım 2022 tarihinde ülkemize dönecektir.
Milli takım Kafilesi şu isimlerden oluşuyor;
Kafile Başkanı; Niyazi DEMİREL
İdareci: Ümit NUSRET
Hakem: Vedat YAYAR, Şengül KIRMIZI
Antrenör: Tufan ŞİMŞEK
Sporcular:
Beren Nur ŞİMŞEK                        Yıldız Kız                    
Elifsu AKINCI                                 Yıldız Kız
Tarık YAYAR                                  Yıldız Erkek
Abdülmennan GÖĞSÜAÇIK          Yıldız Erkek 
Süleyman Ali KURT                       Genç Erkek
Alara BERKTUĞ                            Büyük Kız
Hasan KINAY                                 Büyük Erkek
Hasan Ali ÇEVİK                           Büyük Erkek
 
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