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Alınan maaşlar yetmez oldu

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Alınan maaşlar yetmez oldu
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda evden dışarıya adım attıkları zaman adeta para verme yarışına başladıklarını dile getirerek aldıkları maaşların kısa sürede tükendiğini dile getirdi.
Ay başında aldıkları maaşlarını daha ayın ilk günlerinden bitirme durumuna geldiklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Yaz tatili nedeniyle çocuklarımızı sevindirmek için onlara kıyafet ayakkabı, alışverişi yaptıktan sonra, küçük bir market gezintisi sonrasında maaşımızın nerdeyse yarısı bitti” diye konuştular.
Daha ev kirası, elektrik, su ve telefon faturalarını ödemediklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Anlayacağınız ayın yarısına gelmeden elimizde bir kuruş paramız kalmayacak” diyerek dert yandılar.
Özellikle elektrik faturalarının bu ay 3 – 4 kat daha fazla olması, cep telefonu faturalarının zamlanması nedeniyle ayın yarısını bile görmenin artık mucize olduğunu dile getiren vatandaşlarımız ülkede DPÖ tarafından açıklanan aylık hayat pahalılığı oranlarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine eklediler.
 
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