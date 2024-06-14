banner913
banner932
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
42 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
23 0
 
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
20 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
93 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
20 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
32 0
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
18 0
banner1032

Yollardaki çukurlar ah çektiriyor

banner1020

banner974
Yollardaki çukurlar ah çektiriyor
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde her geçen gün kötüleşen anayolların sürücülere zor anlar yaşattığını dile getirerek, bu konudaki isyanlarını bizlerle paylaştılar.
Özellikle sık kullanılan Yonca Kavşağı – İskele anayolu, İskele – Boğaz yolu ile Girne – Değirmenlik yolunun bazı noktalarında adeta köstebek yuvası gibi çukurlar oluştuğunu ifade eden vatandaşlarımız bu çukurlara düşen sürücülerin kaza tehlikesi yaşadığını vurguladılar.
Özellikle akşam saatlerinden sonra karanlık olan yollarda bu çukurları fark etmenin güç olduğunu söyleyen sürücü vatandaşlarımız “Bu çukurlara düşen araçlar yoldan çıkmasalar bile, araçlarında amortisör diye bir şey kalmıyordur” diye sitem ettiler.
Karayolları Dairesi ekiplerinin artık bu çukurları bir an önce kapatarak sürücülerin ahlarını almaktan kurtulması gerektiğini belirten vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.